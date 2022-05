Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale venerdì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Mosca ha mentito ripetutamente a questo consiglio con una frenata serie di teorie di complotto disinformazione ogni falsità più ridicola del l’altro l’ha detto l’ambasciatrice americana l’ONU Linda thomas-greenfield durante le riunioni del consiglio di sicurezza non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l’Ucraina sispi attenuando aggiunto Thomas Greenfield Ha inoltre reso noto che gli Stati Uniti hanno immagini che confermano la presenza di fosse comuni a bucia Questa non è solo una cosa non verificata sui social ho fatto un ribile con il quale il mondo deve fare i conti il presidente Putin ha detto che mosca è pronta a garantire l’evacuazione dei civili dell’acciaieria joestar ma solo se militari nello stesso momento si arrendono lo annuncia che un suo convoglio dovrebbe arrivare ...