Ucraina | “inferno a Mariupol” Orbán | “No allo stop del gas russo”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 6 maggio 2022) Scontri sempre più furiosi all’acciaieria Azovstal di, in, a tre giorni dal fatidico 9 maggio in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale. Il Cremlino sostiene che Putin non approfitterà di quella data per dichiarare guerra totale a Kiev, paese da “denazificare“. Ma può darsi che quel giorno segni comunque una svolta nel conflitto. Continuano intanto le evacuazioni di donne, bambini e uomini dal ventre dell’impianto siderurgico Azovstal, nella città martire di, quasi completamente distrutta. “Siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili“, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione presidenziale, Andriy Yermak. L’operazione è stata possibile grazie anche all’ONU e alla Croce Rossa. Il sindaco distima che dentro ...