Sondaggi politici Swg, gli elettori di Fdi i più soddisfatti del proprio partito (Di venerdì 6 maggio 2022) Il dato probabilmente non stupisce: Fratelli d’Italia è il partito italiano che nell’ultimo anno ha conquistato più nuovi elettori e più è cresciuto. È naturale, quindi, che risulti essere quello che raccoglie l’approvazione più alta tra i propri simpatizzanti. È ciò che certificano gli ultimi Sondaggi politici di Swg, secondo cui chi vota il partito di Giorgia Meloni gli dà mediamente un voto di 8,1 (su una scala che va da 0 a 10). I leghisti danno un 7,6 alla propra formazione, i forzisti 7,6, i pentastellati 7,4. Mentre i democratici sono i più delusi, e assegnano al Pd solo 6,8. Era così anche un anno fa e nel 2019, quando, anzi, in quest’ultimo caso i punteggi erano anche inferiori. Sono invece scesi, ma da livelli maggiori, per quanto riguarda Fratelli d’Italia e M5S. E ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 6 maggio 2022) Il dato probabilmente non stupisce: Fratelli d’Italia è ilitaliano che nell’ultimo anno ha conquistato più nuovie più è cresciuto. È naturale, quindi, che risulti essere quello che raccoglie l’approvazione più alta tra i propri simpatizzanti. È ciò che certificano gli ultimidi Swg, secondo cui chi vota ildi Giorgia Meloni gli dà mediamente un voto di 8,1 (su una scala che va da 0 a 10). I leghisti danno un 7,6 alla propra formazione, i forzisti 7,6, i pentastellati 7,4. Mentre i democratici sono i più delusi, e assegnano al Pd solo 6,8. Era così anche un anno fa e nel 2019, quando, anzi, in quest’ultimo caso i punteggi erano anche inferiori. Sono invece scesi, ma da livelli maggiori, per quanto riguarda Fratelli d’Italia e M5S. E ...

Advertising

FratellidItalia : RT @Agenzia_Italia: ?? #Supermedia #Sondaggi Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici ?? - FlavioSP56 : RT @La_manina__: Quei politici che hanno votato per l'invio delle armi sull'onda emozionale dell'Ucraina sotto attacco e adesso fanno marci… - LexieVillanelle : RT @La_manina__: Quei politici che hanno votato per l'invio delle armi sull'onda emozionale dell'Ucraina sotto attacco e adesso fanno marci… - Marilen97832318 : RT @La_manina__: Quei politici che hanno votato per l'invio delle armi sull'onda emozionale dell'Ucraina sotto attacco e adesso fanno marci… - photos_sal : RT @La_manina__: Quei politici che hanno votato per l'invio delle armi sull'onda emozionale dell'Ucraina sotto attacco e adesso fanno marci… -