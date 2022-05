Roma | Grillo vs Gualtieri | “Bruciare rifiuti è negazione economia circolare”

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaconon per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra chissà quanti anni, almeno 6 o 7, un impianto costoso e pericoloso che bruciae opportunità di crescita economica”. E’ l’affondo di Beppe, pubblicato in un post sul suo blog, contro la scelta del sindaco diRobertodi realizzare un termovalorizzatore per la gestione deidella Capitale. “– insiste– è ladell’, a maggior ragione se si pensa che quest’impianto avrà bisogno comunque di una ...

'Bruciare i rifiuti è la negazione dell'economia ...(Adnkronos) – "È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per instal ...In un post sul suo blog, Grillo dà manforte alla linea dura di Conte sul termovalorizzatore che Gualtieri vuole per Roma. Un sostegno esplicito a Conte come non lo si vedeva da mesi che non allenterà ...