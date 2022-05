Quartiere Trieste, cinghiale si aggira in aiuola piazza Verbano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Un cinghiale è stato avvistato questa mattina a piazza Verbano, nel Quartiere Trieste, a Roma. L’ungulato, come si vede nel video che è diventato virale su whatsapp, si aggirava nell’aiuola della piazza, nei pressi di un cestino della spazzatura. Sul posto sono intervenuti i Vigili che hanno chiuso la piazza per circa venti minuti. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Unè stato avvistato questa mattina a, nel, a Roma. L’ungulato, come si vede nel video che è diventato virale su whatsapp, siva nell’della, nei pressi di un cestino della spazzatura. Sul posto sono intervenuti i Vigili che hanno chiuso laper circa venti minuti. (Agenzia Dire)

