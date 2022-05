Promuovere la moda di qualità, i maestri artigiani delle Mani di Napoli in Camera di commercio (Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola e il vicepresidente vicario Fabrizio Luongo hanno ricevuto nella sede dell’ente di piazza Bovio una delegazione di “Le Mani di Napoli”, la prima associazione di maestri artigiani della filiera moda di qualità “made in Naples” famosa nel mondo per l’eccellenza delle proprie produzioni. “Le Mani di Napoli” punta a valorizzare i prodotti legati al gusto del vestire partenopeo, a Promuovere la cultura della moda e dell’artigianato di eccellenza “made in Naples” e a sviluppare la coesione fra gli artigiani iscritti, migliorandone la visibilità e il prestigio sul ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente delladidiCiro Fiola e il vicepresidente vicario Fabrizio Luongo hanno ricevuto nella sede dell’ente di piazza Bovio una delegazione di “Ledi”, la prima associazione didella filieradi“made in Naples” famosa nel mondo per l’eccellenzaproprie produzioni. “Ledi” punta a valorizzare i prodotti legati al gusto del vestire partenopeo, ala cultura dellae dell’artigianato di eccellenza “made in Naples” e a sviluppare la coesione fra gliiscritti, migliorandone la visibilità e il prestigio sul ...

Advertising

socceermom : @WholeLottaZero sapete che essere in un determinato stato significa essere gravemente malati o a rischio di morire?… - gabrifiore2 : RT @ElGusty99523701: Promuovere la confusione di genere rendendo alla moda essere diversi, in modo che altri bambini possano unirsi alla co… - AngelaF2021_ : RT @ElGusty99523701: Promuovere la confusione di genere rendendo alla moda essere diversi, in modo che altri bambini possano unirsi alla co… - Efisio31251859 : RT @ElGusty99523701: Promuovere la confusione di genere rendendo alla moda essere diversi, in modo che altri bambini possano unirsi alla co… - LMindreanu : RT @chil_q: Altro INFERNO FRESCO!!! Promuovere la sessualizzazione, la confusione di genere e l'ABUSO DEI BAMBINI. Continuiamo a rendere… -