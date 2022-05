Paredes | «Mi piacerebbe giocare al Real | ma sono felice al PSG»

(Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole di Leandroalla tv argentina: «Ogni anno civoci che mi vogliono lontano da Parigi, ma la società ècon me» Intervistato a TyC Sports, Leandroparla del suo futuro, tra Paris Saint-Germain e voci di mercato. «MialMadrid un giorno, è un top club, ma ho troppo rispetto del PSG epiù chedi essere a Parigi. Ogni anno i giornali dicono che me ne andrò, ma ioqui, e so che sia la società che Pochettino mi vogliono con loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

