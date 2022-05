NVIDIA | Torna la campagna “Pronte e in Stock”

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 6 maggio 2022)lae in” dicon tanti nuovi prodotti GeForce RTX Serie 30, grazie a questale tecnologie di gioco di ultima generazione come Ray-Tracing e DLSS sono accessibili a prezzi più convenientiannuncia oggi gli ultimi aggiornamenti di “e in”, lapensata per rendere finalmente accessibili a tutti le schede grafiche e i desktop con GeForce RTX Serie 30 a prezzi vantaggiosi. Questa iniziativa permetterà a sempre più persone di acquistare una scheda e provare così l’esperienza di gaming più avanzata di sempre grazie alle tecnologie. Le schede, infatti, permettono di sfruttare tecnologie come ...