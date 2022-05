Nespresso: 500kg di cocaina trovata in uno stabilimento in Svizzera (Di venerdì 6 maggio 2022) La scoperta è stata fatta nello stabilimento Nespresso a Romont, in Svizzera. Più di mezza tonnellata di cocaina all’interno di alcuni sacchi che in realtà avrebbero dovuto contenere chicchi di caffè pronti per la lavorazione. L’azienda Nespresso assicura che la cocaina non è entrata in contatto con nessuno dei prodotti usati nella fabbrica. Nespresso: L’incredibile scoperta in Svizzera Dovevano contenere dei normali cicchi di caffè da lavorare per preparare poi le capsule per uso domestico ma quando sono stati aperti quei sacchi si sono trovati davanti a tutt’altro. All’interno infatti vi era nascosto un carico di oltre 500 kg di cocaina. L’episodio in uno stabilimento Nespresso a Romont, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) La scoperta è stata fatta nelloa Romont, in. Più di mezza tonnellata diall’interno di alcuni sacchi che in realtà avrebbero dovuto contenere chicchi di caffè pronti per la lavorazione. L’aziendaassicura che lanon è entrata in contatto con nessuno dei prodotti usati nella fabbrica.: L’incredibile scoperta inDovevano contenere dei normali cicchi di caffè da lavorare per preparare poi le capsule per uso domestico ma quando sono stati aperti quei sacchi si sono trovati davanti a tutt’altro. All’interno infatti vi era nascosto un carico di oltre 500 kg di. L’episodio in unoa Romont, un ...

