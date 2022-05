Londra, la Regina Elisabetta non parteciperà agli eventi di Buckingham Palace: cosa sta succedendo (Di venerdì 6 maggio 2022) È tradizione che in primavera avvenga un importante evento che si svolge annualmente a Buckingham Palace: i garden party. Per l’occasione, la popolazione di ogni ceto sociale che si è distinta per particolari meriti civili, potrà incontrare la famiglia reale. Se questi incontri hanno sempre goduto della presenza della Regina Elisabetta e dell’ormai defunto principe Filippo, per quest’anno non ci sarà nessuno dei due. Come funzionano i garden party di Buckingham Palace Possono essere accolte fino a 30mila persone. I cancelli della dimora reale si apriranno alle ore 15. I reali arriveranno nei giardini accompagnati dall’inno nazionale eseguito dalla banda militare solo alle ore 16. Ci sarà un banchetto di cui tutti gli ospiti potranno godere. Inoltre i più fortunati avranno l’onore di ... Leggi su tvzap (Di venerdì 6 maggio 2022) È tradizione che in primavera avvenga un importante evento che si svolge annualmente a: i garden party. Per l’occasione, la popolazione di ogni ceto sociale che si è distinta per particolari meriti civili, potrà incontrare la famiglia reale. Se questi incontri hanno sempre goduto della presenza dellae dell’ormai defunto principe Filippo, per quest’anno non ci sarà nessuno dei due. Come funzionano i garden party diPossono essere accolte fino a 30mila persone. I cancelli della dimora reale si apriranno alle ore 15. I reali arriveranno nei giardini accompagnati dall’inno nazionale eseguito dalla banda militare solo alle ore 16. Ci sarà un banchetto di cui tutti gli ospiti potranno godere. Inoltre i più fortunati avranno l’onore di ...

