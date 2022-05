LIVE F1 | GP Miami 2022 in DIRETTA | tutti in pista per le FP2 | si fa sul serio

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP didi F1. 23.28 Anche la seconda sessione durerà 60 minuti. 23.27 Il lieve contatto di Max Verstappen contro le barriere nelle FP1. That was close, Max! This circuit is certainly proving to be a tricky one for drivers to adapt to #GP #F1 — Formula 1 (@F1) May 6,23.25 Leclerc utilizza ail secondo motore stagionale, quello più evoluto. Per ora anche la nuova ala posteriore, pensata appositamente per questa, sembra funzionare. Il monegasco ha fatto segnare una velocità di punta massima di 280 km/h, solo 3 km/h meno rispetto alle Red Bull di Perez e Verstappen. 23.23 La nuovadisi è ...