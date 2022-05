Levante nella bufera e lei sui social sbotta “Questa cosa …” (Di venerdì 6 maggio 2022) E’ diventata mamma da qualche mese, ed esattamente lo scorso mese di febbraio, la celebre cantautrice e scrittrice italiana Levante. E proprio nelle ultime ore l’artista è finita al centro di una grossa polemica anche se non per colpa sua. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Levante al centro di una grossa polemica Anche se non per volontà sua ma solo perchè vittima di un fraintendimento ecco che nelle ultime ore la nota cantautrice italiana Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. Secondo alcune notizie circolate sul web nelle scorse ore Levante sembrerebbe essersi scagliata contro un pediatra che, sempre secondo tali notizie, si sarebbe rifiutato di visitare la sua bambina perchè non era accompagnata dalla mamma ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 6 maggio 2022) E’ diventata mamma da qualche mese, ed esattamente lo scorso mese di febbraio, la celebre cantautrice e scrittrice italiana. E proprio nelle ultime ore l’artista è finita al centro di una grossa polemica anche se non per colpa sua. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.al centro di una grossa polemica Anche se non per volontà sua ma solo perchè vittima di un fraintendimento ecco che nelle ultime ore la nota cantautrice italiana, pseudonimo di Claudia Lagona, è finita al centro di una vera e propriamediatica. Secondo alcune notizie circolate sul web nelle scorse oresembrerebbe essersi scagliata contro un pediatra che, sempre secondo tali notizie, si sarebbe rifiutato di visitare la sua bambina perchè non era accompagnata dalla mamma ...

