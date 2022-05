Lega Serie B: c’è la riforma per far ripartire il movimento calcistico italiano! (Di venerdì 6 maggio 2022) L’esperienza dei fattacci di Milano prima e Palermo poi dovrebbero far riflettere. Da un’acuta riflessione si dovrebbe poi passare all’azione, una programmazione pragmatica di ciò che deve essere la valorizzazione del bouquet di giocatori italiani che le varie rose di A dispongono, a maggior ragione se italiani. Serie B GiovaniA dare l’esempio, prima di tutte come da qualche tempo a questa parte, è stata la Lega B, la quale già di suo valorizza e non poco i giovani azzurri: basti pensare che più della metà degli under 21 italiani proviene proprio dalla cadetteria. Proprio oggi la Lega Serie B ha approvato una norma per valorizzare i giovani italiani convocabili nelle nazionali di categoria a partire dalla stagione 2023/2024, con nuovi incentivi e premi a seconda del minutaggio concesso loro. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) L’esperienza dei fattacci di Milano prima e Palermo poi dovrebbero far riflettere. Da un’acuta riflessione si dovrebbe poi passare all’azione, una programmazione pragmatica di ciò che deve essere la valorizzazione del bouquet di giocatori italiani che le varie rose di A dispongono, a maggior ragione se italiani.B GiovaniA dare l’esempio, prima di tutte come da qualche tempo a questa parte, è stata laB, la quale già di suo valorizza e non poco i giovani azzurri: basti pensare che più della metà degli under 21 italiani proviene proprio dalla cadetteria. Proprio oggi laB ha approvato una norma per valorizzare i giovani italiani convocabili nelle nazionali di categoria a partire dalla stagione 2023/2024, con nuovi incentivi e premi a seconda del minutaggio concesso loro.

Advertising

Lega_B : Ciao bro, sono appena tornato dall'Erasmus, spiegami un po' com'è stata questa Serie B. Admin con tanto di low qua… - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - SerieA : Oggi in casa @sscnapoli il workshop sul contrasto al match-fixing per l'importanza della tutela dell'integrità del… - Czap99 : @Ferula18 un andazzo simile in Umbria: l'anno scorso ho fatto il 'tour' di quasi tutti gli ospedali dell'Umbria per… - Lazio_TV : Romani contro Piacenza -