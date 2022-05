Le lacrime di José Mourinho dopo aver conquistato la finale di Conference League con la Roma | VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) La Roma riconquista una finale europea 31 anni dopo. E lo ha fatto sotto la guida di José Mourinho. I giallorossi, con la vittoria per 1-0 (gol di Tammy Abraham) all’Olimpico contro il Leicester, hanno conquistato il pass per l’ultimo atto della prima edizione della Conference League. Il tecnico del club capitolino, subito dopo il triplice fischio, ha scaricato le tensioni con un pianto di gioia volgendo lo sguardo verso i suoi tifosi. #Mourinho a fine partita era praticamente in lacrime. Perché una vittoria é sempre una vittoria, e questa vale davvero tanto. Per lui e per la Roma. #ASRoma #RomaLeicester pic.twitter.com/l5sokUlEbW — Jacopo Aliprandi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Lariconquista unaeuropea 31 anni. E lo ha fatto sotto la guida di. I giallorossi, con la vittoria per 1-0 (gol di Tammy Abraham) all’Olimpico contro il Leicester, hannoil pass per l’ultimo atto della prima edizione della. Il tecnico del club capitolino, subitoil triplice fischio, ha scaricato le tensioni con un pianto di gioia volgendo lo sguardo verso i suoi tifosi. #a fine partita era praticamente in. Perché una vittoria é sempre una vittoria, e questa vale davvero tanto. Per lui e per la. #ASLeicester pic.twitter.com/l5sokUlEbW — Jacopo Aliprandi ...

