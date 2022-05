La Fiorentina vince il suo primo Scudetto – 6 maggio 1956 – VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 6 maggio 1956 la Fiorentina pareggia a Trieste e si aggiudica il primo, storico Scudetto della sua storia La corsa allo Scudetto della Fiorentina nella stagione 1955-56 è estremamente semplice, tanto che la squadra allenata da Fulvio Bernardini riesce a laurearsi Campione d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo. È il 6 maggio 1956 e la viola pareggia 1-1 in trasferta contro la Triestina, che a fine stagione riuscirà comunque a salvarsi pur navigando in cattive acque. Delle rivali al titolo, solo il Milan riesce parzialmente a seguire la squadra toscana, arrendendosi tuttavia al suo strapotere. Al termine della stagione, infatti, la distanza dalla seconda sarà di ben 12 punti. Arriverà invece solo terza l’Inter, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 6lapareggia a Trieste e si aggiudica il, storicodella sua storia La corsa allodellanella stagione 1955-56 è estremamente semplice, tanto che la squadra allenata da Fulvio Bernardini riesce a laurearsi Campione d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo. È il 6e la viola pareggia 1-1 in trasferta contro la Triestina, che a fine stagione riuscirà comunque a salvarsi pur navigando in cattive acque. Delle rivali al titolo, solo il Milan riesce parzialmente a seguire la squadra toscana, arrendendosi tuttavia al suo strapotere. Al termine della stagione, infatti, la distanza dalla seconda sarà di ben 12 punti. Arriverà invece solo terza l’Inter, ...

