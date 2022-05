Isola dei Famosi, l’ingresso delle tre Conquistadoras: la reazione dei naufraghi (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Isola dei Famosi, ufficialmente in gioco nel reality show arrivano le Conquistadoras: la reazione dei naufraghi Isola dei Famosi, nel corso della quattordicesima puntata del reality show entrano in gioco tre nuove naufraghe che compongono le Conquistadoras. I due naufraghi Alessandro ed Edoardo sull’Isola hanno partecipato alla sfida del serpente Hondureno dove in palio c’erano dei sacchi da donare alle ragazze. Purtroppo i due naufraghi legati non sono riusciti a superare la prova, e dunque i tre sacchi saranno seppelliti nella Playa e le ragazze dovranno cercare i sacchi da sole. Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli nel corso della nuova diretta oltre a conoscere Alessandro ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022)dei, ufficialmente in gioco nel reality show arrivano le: ladeidei, nel corso della quattordicesima puntata del reality show entrano in gioco tre nuove naufraghe che compongono le. I dueAlessandro ed Edoardo sull’hanno partecipato alla sfida del serpente Hondureno dove in palio c’erano dei sacchi da donare alle ragazze. Purtroppo i duelegati non sono riusciti a superare la prova, e dunque i tre sacchi saranno seppelliti nella Playa e le ragazze dovranno cercare i sacchi da sole. Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli nel corso della nuova diretta oltre a conoscere Alessandro ...

