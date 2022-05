Inter-Empoli, la MOVIOLA LIVE: annullato il 2-0 di Zurkowski per fuorigioco di Pinamonti, tolto col VAR rigore a Barella che ne chiede un altro (Di venerdì 6 maggio 2022) Di seguito la rassegna delle decisioni arbitrali da MOVIOLA in Inter-Empoli, primo anticipo della 36esima giornata di Serie A: Inter-Empoli ore... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Di seguito la rassegna delle decisioni arbitrali dain, primo anticipo della 36esima giornata di Serie A:ore...

Advertising

Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Empoli 1-2, autorete di Romagnoli S. (EMP) - ESPN_FDJ : ?????????????? ?? ¡El calendario que le resta a Inter y Milan por el Scudetto! ? AC Milan ?? Fiorentina (L) ?? Hellas (V)… - ingrxrin : inter now is be like: 'voglio vincere lo scudetto but volgio perdere con l'empoli' - Chriss24347499 : RT @Pirichello: Inter 143-2 Empoli -