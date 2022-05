Il 10 Giugno Netflix lancia “First Kill”, la nuova serie sui vampiri (Di venerdì 6 maggio 2022) In arrivo le prime immagini della serie Netflix intitolata First Kill, un teen drama sui vampiri che uscirà il 10 Giugno. Emma Roberts sarà a bordo come produttrice esecutiva di “First Kill” C’era un periodo in cui i vampiri erano i dominatori quasi assoluti dello schermo. Ora il fenomeno si è ridimensionato, ma non è scomparso del tutto. Ci ha pensato Netflix ai fan delle serie vampiresche con una nuova serie che sarà disponibile in streaming dal 10 Giugno. Si chiama First Kill, un teen drama vampiresco basato su un racconto di successo scritto da Victoria ‘V. E.’ Schwab con la star di American Horror ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) In arrivo le prime immagini dellaintitolata, un teen drama suiche uscirà il 10. Emma Roberts sarà a bordo come produttrice esecutiva di “” C’era un periodo in cui ierano i dominatori quasi assoluti dello schermo. Ora il fenomeno si è ridimensionato, ma non è scomparso del tutto. Ci ha pensatoai fan dellevampiresche con unache sarà disponibile in streaming dal 10. Si chiama, un teen drama vampiresco basato su un racconto di successo scritto da Victoria ‘V. E.’ Schwab con la star di American Horror ...

