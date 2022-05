Guerra all’ultimo sangue tra coniugi | Gli indifesi ci vanno di mezzo (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra moglie e marito non ci mettere vietato chiedere con chi andrà a stare. Il dramma della scelta. Ebbene sì! Il ruolo degli amati 4zampe al fianco di una persona non può essere spodestato da nessuno. Vietatissimo chiedere all’altro “o me o il cane”. La risposta sarà sempre la stessa: il cane. Perché si sa, un compagno a 4zampe è per la vita e nessuno può sostituirlo. I veri amanti degli animali possono soprassedere a tutto ma con il cane non si scherza. Se il litigio è feroce…(web source)Sono numerose le storie di cronaca con protagonisti i nostri amati compagni pelosi. Recentemente, una giovane donna di 35 si è sfogata su Reddit, chiedendo aiuto e dei consigli perché il cane del marito era diventato aggressivo nei confronti di lei e lui non dimostra comprensione. L’esemplare, un incrocio di pitbull, fu adottato dall’uomo quando era molto piccolo. Riley a solo dieci settimane iniziò a ... Leggi su newstv (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra moglie e marito non ci mettere vietato chiedere con chi andrà a stare. Il dramma della scelta. Ebbene sì! Il ruolo degli amati 4zampe al fianco di una persona non può essere spodestato da nessuno. Vietatissimo chiedere all’altro “o me o il cane”. La risposta sarà sempre la stessa: il cane. Perché si sa, un compagno a 4zampe è per la vita e nessuno può sostituirlo. I veri amanti degli animali possono soprassedere a tutto ma con il cane non si scherza. Se il litigio è feroce…(web source)Sono numerose le storie di cronaca con protagonisti i nostri amati compagni pelosi. Recentemente, una giovane donna di 35 si è sfogata su Reddit, chiedendo aiuto e dei consigli perché il cane del marito era diventato aggressivo nei confronti di lei e lui non dimostra comprensione. L’esemplare, un incrocio di pitbull, fu adottato dall’uomo quando era molto piccolo. Riley a solo dieci settimane iniziò a ...

