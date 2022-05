Guendalina Tavassi | chi è il fidanzato Federico Perna | “Sono rinata grazie a lui”

(Di venerdì 6 maggio 2022)dopo la chiusura del matrimonio con Umberto D’Aponte, ha ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore: i dueusciti allo scoperto la scorsa estate avvistati insieme durante una vacanza a Mykonos L’ex gieffina e l’imprenditore campano sisposati nel 2013 e dalla loro unioneanche nati due figli: Chloe e Salvatore. La loro storia ha preso una piega tragica a partire dal 2020, quandotrapelati dei video privati della donna e poi la situazione è precipitata, conche tramite Instagram ha testimoniato le violenze ricevute dal marito, mostrando i segni sul proprio volto. D’Aponte è finito dunque in carcere e il loro matrimonio è finalmente ...

Beatriz Ho un sentimento per lei'sarà la protagonista di una sorpresa della quattordicesima puntata dell' Isola dei Famosi . Potrà, infatti, riabbracciare il suo fidanzato ...La sorpresa perE mentre c'è chi l'amore lo cerca nei Caraibi c'è chi lo ha lasciato in italia. il Cuore diè rimasto a Roma, ma stasera ci sarà una grande ... Edoardo e Guandalina Tavassi: 'Roger e Beatriz sono d'accordo'/ All'Isola dei Famosi… Umberto D’Aponte è l’ex marito di Guendalina Tavassi,tra loro sembrava procedere tutto alla grande tra i due dopo il matrimonio e la nascita di due splendidi figli: Chloe e Salvatore. Purtroppo ...Il loro obiettivo non sarà solo quello di conquistare l'Isola ma anche il cuore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Guendalina Tavassi sarà la protagonista di una sorpresa. Potrà ...