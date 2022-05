Giro d’Italia 2022, Giulio Ciccone affila gli artigli: “Ora che non c’è più Nibali le responsabilità sono diventate mie” (Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà Giulio Ciccone il capitano della Trek-Segafredo al Giro d’Italia 2022, in coabitazione con il più esperto (ma non necessariamente più quotato) Bauke Mollema. Lo scalatore abruzzese vuole lasciare il segno in almeno una tappa e cerca il terzo trionfo di frazione dopo gli exploit del 2016 e del 2019. Centrare il podio nella Corsa Rosa sarebbe un’impresa, ma le incognite che spesso accompagnano la rassegna italica potrebbero rivelarsi favorevoli al classe ’94. Nonostante la giovane età a Ciccone non manca l’esperienza e inoltre l’azzurro godrà dell’appoggio di una formazione affiatata e competitiva. “Quest’anno il mio ruolo forse un po’ cambia perché avrò più responsabilità – racconta il vincitore del Trofeo Laigueglia 2020 ai microfoni di Eurosport – Vincenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Saràil capitano della Trek-Segafredo al, in coabitazione con il più esperto (ma non necessariamente più quotato) Bauke Mollema. Lo scalatore abruzzese vuole lasciare il segno in almeno una tappa e cerca il terzo trionfo di frazione dopo gli exploit del 2016 e del 2019. Centrare il podio nella Corsa Rosa sarebbe un’impresa, ma le incognite che spesso accompagnano la rassegna italica potrebbero rivelarsi favorevoli al classe ’94. Nonostante la giovane età anon manca l’esperienza e inoltre l’azzurro godrà dell’appoggio di una formazione affiatata e competitiva. “Quest’anno il mio ruolo forse un po’ cambia perché avrò più– racconta il vincitore del Trofeo Laigueglia 2020 ai microfoni di Eurosport – Vincenzo ...

