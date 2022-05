Advertising

Firenze Post

...alla chiesa di San Lorenzo a. "Sono uno scultore figurativo ma non solo un esteta, se non c'è un concetto - spiega Giannelli all'ANSA - il bello lo hanno già fatto meglio di noi. Mr......alla chiesa di San Lorenzo a. "Sono uno scultore figurativo ma non solo un esteta, se non c'è un concetto - spiega Giannelli all'ANSA - il bello lo hanno già fatto meglio di noi. Mr... Firenze: Mr Arbitrium, statua gigante appoggiata all'Arco della pace di Milano, verrà alla Basilica di San Lorenzo FIRENZE – Una figura maschile monumentale di circa 6 metri, nuda, si appoggia all’Arco della Pace, a Milano; il suo nome è Mr Arbitrium’, opera in resina dello scultore Emanuele Giannelli. Dopo essers ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...