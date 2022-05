Centri sociali padroni di Milano: “festeggiano” l’okkupazione e “sequestrano” una piazza per tre giorni (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano non è una città per anziani e vecchi ma nemmeno una città per bambini. Milano è però una città per gli antagonisti dei Centri sociali. C’è un intero condominio occupato da abusivi, di fronte al quale per tre giorni – venerdì, sabato e domenica- gli okkupanti faranno una festa per “celebrare” i nove anni di occupazione. I no global – informa il Giornale- hanno chiuso al traffico un pezzo di piazza Stuparich, se ne sono di fatto appropriati usando le transenne e bloccando al traffico le vie che insistono sul piazzale. Il tutto naturalmente è illegale. Qualcuni ha mosso un dito? Sì, ma la situazione non è cambiata. “Tutto è abusivo. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine – scrive Claudia Osmetti – che sono arrivate e non hanno potuto fare nulla. Pure ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022)non è una città per anziani e vecchi ma nemmeno una città per bambini.è però una città per gli antagonisti dei. C’è un intero condominio occupato da abusivi, di fronte al quale per tre– venerdì, sabato e domenica- gli okkupanti faranno una festa per “celebrare” i nove anni di occupazione. I no global – informa il Giornale- hanno chiuso al traffico un pezzo diStuparich, se ne sono di fatto appropriati usando le transenne e bloccando al traffico le vie che insistono sulle. Il tutto naturalmente è illegale. Qualcuni ha mosso un dito? Sì, ma la situazione non è cambiata. “Tutto è abusivo. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine – scrive Claudia Osmetti – che sono arrivate e non hanno potuto fare nulla. Pure ...

