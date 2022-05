Becker dopo l'arresto rischia l'espulsione dalla Gran Bretagna (Di venerdì 6 maggio 2022) dopo il carcere per la condanna a due anni e mezzo per bancarotta Boris Becker rischia ora l'espulsione dal Regno Unito. Senza fare il suo nome ne ha parlato il Ministero dell'Interno britannico, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 maggio 2022)il carcere per la condanna a due anni e mezzo per bancarotta Borisora l'dal Regno Unito. Senza fare il suo nome ne ha parlato il Ministero dell'Interno britannico, ...

Advertising

Gazzetta_it : Becker dopo l'arresto rischia l'espulsione dalla Gran Bretagna - LIRRIVERENTE3 : Becker in prigione, dal lusso all'inferno di Wandsworth: 'Un carcere infestato dai ratti e dove non c'è pace' Dopo… - peterkama : Becker in prigione, dal lusso all'inferno di Wandsworth: 'Un carcere infestato dai ratti e dove non c'è pace' Dopo… - Saverio00473697 : Condannato a due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta, Boris Becker è entrato in una delle peggiori g… - OttaviDeborah : RT @Tg3web: Dal tribunale di Londra per Boris Becker arriva la condanna per bancarotta fraudolenta. Dopo avere sperperato tutte le vincite… -