Amber Heard accusa Johnny Depp | Mi ha violentata con una bottiglia VIDEO

Advertising

repubblica : La guerra tra Johnny Depp e Amber Heard: un brutto film su vittime e carnefici - cheyshere : amber heard sei un’ottima attrice complimenti - april4th_ : RT @DioBenedicaMe: Il vostro problema è che vi figurate le vittima di violenza come persone che stanno lì a subire ogni santo giorno, nella… - april4th_ : RT @alexcabot_: Comunque il processo tra Amber Heard e Johnny Depp è proprio il riflesso della società patriarcale, misogina e sessista nel… - roverheart_ : RT @zonwu: Amber Heard, nella sua testimonianza, ha copiato alcune frasi da 'Il talento di Mr. Ripley'. Non citato, ma copiato e recitato… -

è scoppiata a piangere durante la sua testimonianza nel processo intentato da Johnny Depp che accusa l'ex moglie di averlo diffamato: l'attrice americana ha dichiarato che la star di ...La battaglia legale trae Johnny Depp continua nel tribunale della Virginia e l'attrice, dopo essere salita sul banco degli imputati, si è aperta a proposito degli abusi sessuali e fisici che avrebbe subito per ...Johnny Depp è uno degli attori più affascinanti di Hollywood, amato dal pubblico a livello internazionale e fino a poco tempo fa da sua moglie, anzi ex, Amber Head. Il loro amore ...Amber Heard ha accusato Johnny Depp di averla violentata con una bottiglia: secondo quanto dichiarato in aula dall'attrice, prima del litigio l'ex marito avrebbe assunto 8-10 pillole di MDMA. Amber He ...