Zuckerberg incontra Draghi e Colao, focus sul metaverso (Di giovedì 5 maggio 2022) Mark Zuckerberg ha incontrato in mattinata il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’ambito di una riunione alla quale ha preso parte anche Vittorio Colao, ministro per l’innovazione tecnologica. Il numero uno di Meta ha declinato in chiave opportunità per l’Italia quello che da diversi mesi è diventato il vessillo dell’Azienda, la creazione del metaverso. Mark Zuckerberg in Italia: molti gli affari da discutere Erano già molti giorni che Mark Zuckerberg si trovava in Italia, già ad inizio mese il fondatore di Facebook e la moglie Priscilla Chan erano stati avvistati mentre passeggiavano per le strade di Siena. Poi Torino, Milano e oggi anche Roma, dove in un incontro speciale è stato ricevuto dal premier Mario Draghi. A Milano è stato per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Markhato in mattinata il presidente del Consiglio Marionell’ambito di una riunione alla quale ha preso parte anche Vittorio, ministro per l’innovazione tecnologica. Il numero uno di Meta ha declinato in chiave opportunità per l’Italia quello che da diversi mesi è diventato il vessillo dell’Azienda, la creazione del. Markin Italia: molti gli affari da discutere Erano già molti giorni che Marksi trovava in Italia, già ad inizio mese il fondatore di Facebook e la moglie Priscilla Chan erano stati avvistati mentre passeggiavano per le strade di Siena. Poi Torino, Milano e oggi anche Roma, dove in un incontro speciale è stato ricevuto dal premier Mario. A Milano è stato per ...

Advertising

Lopinionista : Zuckerberg in Italia, incontra Del Vecchio e Draghi - telodogratis : Zuckerberg incontra Draghi e Colao: si parla di metaverso e opportunità per l’Italia - AlessandroGiug2 : RT @Gigadesires: Draghi incontra Zuckerberg ma il problema è Elon Musk che compra Twitter. - gigibeltrame : Zuckerberg incontra Draghi e Colao: si parla di metaverso e opportunità per l'Italia #digilosofia… - dgx2018 : RT @Gigadesires: Draghi incontra Zuckerberg ma il problema è Elon Musk che compra Twitter. -