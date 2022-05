Va a denunciare uno stupro di gruppo e viene violentata da un agente: l'orrore vissuto da una 13enne (Di giovedì 5 maggio 2022) Era riuscita a superare tutte le paure e i timori e si era rivolta alla polizia per denunciare uno stupro di gruppo durato quattro giorni. La vittima una ragazzina di 13 anni , rapita e violentata da ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Era riuscita a superare tutte le paure e i timori e si era rivolta alla polizia perunodidurato quattro giorni. La vittima una ragazzina di 13 anni , rapita eda ...

Advertising

hasellante : RT @PalaDanyela83: Ho appena letto che una ragazzina di 13 anni, in India è andata in polizia per denunciare uno stupro, e l’hanno violenta… - becertofm : @PiramideRossa Questo è solo uno sciacallo da denunciare... - PiramideRossa : RT @Adriu84: @YoshiIrai @PiramideRossa Non denunciano perchè non viviamo nel mondo delle favole, perchè alla gente serve lavorare per non m… - AnnaIsa75640851 : RT @PalaDanyela83: Ho appena letto che una ragazzina di 13 anni, in India è andata in polizia per denunciare uno stupro, e l’hanno violenta… - VZaitzev : RT @PalaDanyela83: Ho appena letto che una ragazzina di 13 anni, in India è andata in polizia per denunciare uno stupro, e l’hanno violenta… -