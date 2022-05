Uomini e Donne, crisi tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia? Appare una storia di lei in lacrime (Di giovedì 5 maggio 2022) È cristi fra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia? Secondo alcuni indizi social, la coppia, che è sempre apparsa affiatatissima fino a qualche settimana fa, sembrerebbe attraversare un momento molto difficile. Cosa sarà successo? Secondo quanto riportato da Veryinutilpeople.it, Eleonora e Nunzio si sarebbero bloccati a vicenda sui social e l’ex corteggiatrice in questi giorni sta pubblicando delle storie alquanto sospette. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che avevano assistito alla nascita di questo amore culminata con la decisione di andare a vivere insieme. La Rocchini da tempo si stava preparando al trasloco e per qualche giorno poi era anche sparita dai social. In tanti pensavano che la donna fosse molto impegnata con i preparativi, invece due giorni ... Leggi su isaechia (Di giovedì 5 maggio 2022) È cristi fra? Secondo alcuni indizi social, la coppia, che è sempre apparsa affiatatissima fino a qualche settimana fa, sembrerebbe attraversare un momento molto difficile. Cosa sarà successo? Secondo quanto riportato da Veryinutilpeople.it,si sarebbero bloccati a vicenda sui social e l’ex corteggiatrice in questi giorni sta pubblicando delle storie alquanto sospette. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che avevano assistito alla nascita di questo amore culminata con la decisione di andare a vivere insieme. Lada tempo si stava preparando al trasloco e per qualche giorno poi era anche sparita dai social. In tanti pensavano che la donna fosse molto impegnata con i preparativi, invece due giorni ...

