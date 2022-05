Serie B: nessuno stop durante il mondiale in Qatar (Di giovedì 5 maggio 2022) La decisione della Serie B riguardo al calendario nei mesi invernali in cui si disputerà la Coppa del Mondo in Qatar Nell’Assemblea di questa mattina, la Serie B ha deciso di non interrompere il proprio calendario durante i Mondiali in Qatar. Di seguito il comunicato dell’assemblea. Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata circa il riconoscimento di contributi straordinari per i maggiori costi dovuti all’emergenza Covid, e la presentazione dei trofei Nexus, per la vincitrice del campionato, e Pablito, riservato al capocannoniere, si è passati all’esame del calendario 2022/2023 per cui l’Assemblea ha deciso una modifica di quanto precedentemente deliberato. La scelta è stata quella di disputare le partite del campionato Serie BKT durante i mondiali del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) La decisione dellaB riguardo al calendario nei mesi invernali in cui si disputerà la Coppa del Mondo inNell’Assemblea di questa mattina, laB ha deciso di non interrompere il proprio calendarioi Mondiali in. Di seguito il comunicato dell’assemblea. Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata circa il riconoscimento di contributi straordinari per i maggiori costi dovuti all’emergenza Covid, e la presentazione dei trofei Nexus, per la vincitrice del campionato, e Pablito, riservato al capocannoniere, si è passati all’esame del calendario 2022/2023 per cui l’Assemblea ha deciso una modifica di quanto precedentemente deliberato. La scelta è stata quella di disputare le partite del campionatoBKTi mondiali del ...

