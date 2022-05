Serie A, UFFICIALI le designazioni arbitrali della 36esima giornata (Di giovedì 5 maggio 2022) Serie A, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prossima giornata di campionato, la 36esima. Eccole nel dettaglio Queste le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A. TORINO – NAPOLI Sabato 07/05 h. 15.00 PRONTERA LIBERTI – DEL GIOVANE IV: BARONI VAR: IRRATI AVAR: ZUFFERLI SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00 MARCENARO MONDIN – MASSARA IV: CAMPLONE VAR: DI MARTINO AVAR: IRRATI LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45 MASSA BOTTEGONI – VONO IV: PATERNA VAR: ABISSO AVAR: COSTANZO SPEZIA – ATALANTA h. 12.30 MARESCA PAGLIARDINI – IMPERIALE IV: MASSIMI VAR: IRRATI AVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022)A, l’AIA ha reso note leprossimadi campionato, la. Eccole nel dettaglio Queste ledel prossimo turno diA. TORINO – NAPOLI Sabato 07/05 h. 15.00 PRONTERA LIBERTI – DEL GIOVANE IV: BARONI VAR: IRRATI AVAR: ZUFFERLI SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00 MARCENARO MONDIN – MASSARA IV: CAMPLONE VAR: DI MARTINO AVAR: IRRATI LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45 MASSA BOTTEGONI – VONO IV: PATERNA VAR: ABISSO AVAR: COSTANZO SPEZIA – ATALANTA h. 12.30 MARESCA PAGLIARDINI – IMPERIALE IV: MASSIMI VAR: IRRATI AVAR: ...

