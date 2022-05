Serie A, Mihajlovic allenatore del mese di aprile per la Lega (Di giovedì 5 maggio 2022) Bologna, Mihjalovic eletto miglior allenatore del mese di aprile dalla Lega Serie A. Le parole di De Siervo La Lega Serie A assegna il premio come miglior allenatore del mese di aprile a Sinisa Mihajlovic del Bologna. Un mese importante dove i felsinei hanno pareggiato con Juve e Milan e vinto contro l’Inter. A tal proposito le parole di De Siervo: PREMIO – «Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell’unità di intenti di un gruppo, quello rossoblù, che nel mese di aprile è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Bologna, Mihjalovic eletto migliordeldidallaA. Le parole di De Siervo LaA assegna il premio come migliordeldia Sinisadel Bologna. Unimportante dove i felsinei hanno pareggiato con Juve e Milan e vinto contro l’Inter. A tal proposito le parole di De Siervo: PREMIO – «Il premio didela Sinisaè la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell’unità di intenti di un gruppo, quello rossoblù, che neldiè ...

