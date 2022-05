Scienziati sconcertati: l’isola fantasma ‘scomparsa’ da Google Maps esiste davvero? (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli Scienziati sono rimasti basiti nel trovarsi niente altro che le onde blu dell’oceano quando sono andati a cercare un’isola che avevano notato in precedenza sul Google Maps Un vero e proprio mistero aleggia intorno ad un’isola fantasma, un lembo di terra nel Pacifico meridionale che ha lasciato perplessi persino gli esperti. Conosciuta come Sandy L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 5 maggio 2022) Glisono rimasti basiti nel trovarsi niente altro che le onde blu dell’oceano quando sono andati a cercare un’isola che avevano notato in precedenza sulUn vero e proprio mistero aleggia intorno ad un’isola, un lembo di terra nel Pacifico meridionale che ha lasciato perplessi persino gli esperti. Conosciuta come Sandy L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ParliamoDiNews : THE DAY AFTER : Un oggetto dallo spazio profondo manda segnali radio ogni 18 minuti. Scienziati sconcertati… - L2354560 : RT @MariaDellaMoni6: IL GOVERNO HA SEGUITO LASCIENZA. PECCATO CHE GLI SCIENZIATI NON NE SAPESSERO NULLA. ANZI, ERANO 'SCONCERTATI'. (Fonte:… - ParliamoDiNews : THE DAY AFTER : Un oggetto dallo spazio profondo manda segnali radio ogni 18 minuti. Scienziati sconcertati… - ParliamoDiNews : THE DAY AFTER : Un oggetto dallo spazio profondo manda segnali radio ogni 18 minuti. Scienziati sconcertati… - EricrapErikrap : RT @chil_q: Scienziati, medici e funzionari sanitari sconcertati negli Stati Uniti e in Europa stanno cercando una risposta a ciò che causa… -