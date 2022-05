Nuove misure del Vaticano contro Enzo Bianchi dopo i gravi fatti accaduti (Di giovedì 5 maggio 2022) dopo una prima fase di scontri molto dura in cui l’ex priore e scrittore si è posto in disobbedienza verso la Santa Sede, le indiscrezioni parlano di un rapporto purtroppo molto teso. Il Vaticano avrebbe infatti sostanzialmente isolato il fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi a seguito dei suoi comportamenti, giudicati come gravi. Le L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 maggio 2022)una prima fase di scontri molto dura in cui l’ex priore e scrittore si è posto in disobbedienza verso la Santa Sede, le indiscrezioni parlano di un rapporto purtroppo molto teso. Ilavrebbe insostanzialmente isolato il fondatore della Comunità di Bosea seguito dei suoi comportamenti, giudicati come. Le L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO I Covid, protesta anti lockdown a Shanghai: i residenti sbattono pentole. Le nuove misure restrittive contro… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il presidente russo Vladimir #Putin ha firmato un decreto con le nuove misure russe in risposta alle sanzioni. Lo riferi… - Roberta64269583 : RT @UilTemp: ??Lo schema delle nuove misure contenute nell'accordo firmato da #UILTemp, Felsa Cisl, NIdiL CGIL con #Assolavoro a favore dell… - doravanelli : Articolo interessante #sostenibilita #modacircolare Le nuove misure dell'UE per l'industria della moda. - Tsanlicandro : RT @carlosibilia: Nel 'decreto aiuti' nuove misure a favore dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina: ai Comuni che li accolgon… -