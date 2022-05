Non solo smartphone: Samsung aggiorna Galaxy Watch4, Buds Pro e Galaxy Wearable (Di giovedì 5 maggio 2022) Samsung rilascia nuovi aggiornamenti software: questa volta tocca a Galaxy Watch4, Galaxy Buds Pro e all'app Galaxy Wearable. Ecco le novità! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 5 maggio 2022)rilascia nuovimenti software: questa volta tocca aPro e all'app. Ecco le novità! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - GiovaQuez : Un'arrogante propagandista racconta che non è in corso una guerra ma un'operazione speciale, che gli eccidi di ucra… - RobertoBurioni : @ricpuglisi Fanno bene. Il virus circola, contagiosissimo negli ambienti chiusi e la mascherina molto efficace nel… - Fristinaca : @Valchiria1qq I veri fan di Jessica ,gli altri la vedono solo come un oggetto che deve aspettare che il conte si de… - FernandoDevil3 : @commutativa Non riescono ad aspettare la fine di queste trattative devono per forza credere a tutto quello che vie… -