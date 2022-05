"Non lo faccio da decenni, possiamo...": Madonna, la "proposta indecente" a Papa Francesco (Di giovedì 5 maggio 2022) "Ciao Papa Francesco, sono una buona cattolica. Lo giuro!": così inizia l'appello di Madonna a Bergoglio su Twitter. La popstar, che ha un seguito di milioni di fan, si è rivolta direttamente al Pontefice per chiedergli un incontro: "Non mi confesso da qualche decennio. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di cose importanti?", ha scritto la cantante americana. Che infine ha aggiunto: "Sono stata scomunicata tre volte, non mi sembra giusto. Cordiali saluti, Madonna". Anche se poi non ha specificato i motivi alla base delle presunte scomuniche. Non è la prima volta che Madonna si rivolge a Papa Francesco, lo aveva fatto già in passato anche per motivi legati alla sua carriera. La popstar di origini italiane ha avuto diversi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) "Ciao, sono una buona cattolica. Lo giuro!": così inizia l'appello dia Bergoglio su Twitter. La popstar, che ha un seguito di milioni di fan, si è rivolta direttamente al Pontefice per chiedergli un incontro: "Non mi confesso da qualcheo. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di cose importanti?", ha scritto la cantante americana. Che infine ha aggiunto: "Sono stata scomunicata tre volte, non mi sembra giusto. Cordiali saluti,". Anche se poi non ha specificato i motivi alla base delle presunte scomuniche. Non è la prima volta chesi rivolge a, lo aveva fatto già in passato anche per motivi legati alla sua carriera. La popstar di origini italiane ha avuto diversi ...

