Nicolò Maja, operato d'urgenza il figlio sopravvissuto alla strage di Samarate: è in rianimazione

Il ragazzo, 23 anni, era stato trovato dai soccorritori nel suo letto cosciente, dopo essere stato colpito alla testa dal padre Alessandro Maja con una mazzetta: è ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese in gravissime condizioni. Il padre in carcere a Monza

