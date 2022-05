Napoli, Lobotka: 'Spalletti importante per me, sono un altro giocatore! L'anno prossimo proveremo a vincere lo scudetto' (Di giovedì 5 maggio 2022) Stanislav Lobotka si è reso protagonista di un'ottima stagione. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato un'intervista ai microfoni... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Stanislavsi è reso protagonista di un'ottima stagione. Il centrocampista delha rilasciato un'intervista ai microfoni...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, il TFN ha prosciolto #DeLaurentiis e il medico Canonico. Erano stati deferiti dalla procura per aver fa… - sportli26181512 : Napoli, Lobotka: 'Spalletti importante per me, sono un altro giocatore! L'anno prossimo proveremo a vincere lo scud… - gilnar76 : Lobotka su Hamsik: “L’ho chiamato dopo il campionato vinto con il Trabzonspor” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - MundoNapoli : Stanislav Lobotka: “Faremo di tutto per portare lo Scudetto a Napoli nella prossima stagione” - sportli26181512 : Napoli sogna con #Lobotka: 'Scudetto? Ci riproveremo l'anno prossimo': Il centrocampista slovacco carica l'ambiente… -