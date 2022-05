Mbappé rinnova col PSG? La madre smentisce | «Nessun accordo»

(Di giovedì 5 maggio 2022) . Il futuro di Kylian non sarebbe ancora deciso Subito dopo l’indiscrezione de Le Parisien secondo la quale Kyilianavrebbe trovato unper il rinnovo colper un biennale a 50 milioni annuo più cento milioni alla firma, è arrivata la secca smentita delladel giocatore attraverso un comunicato ufficiale COMUNICATO DELLA– «Non c’èin linea di principio con il Paris Saint-Germain o qualsiasi altro club. Le discussioni sul futuro di Kylian continuano con grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LucaParry85 : Le parisien è praticamente il giornale del psg Nel giorno dopo che il real madrid l'ha messo nel culo a ceferin e a… - Maya94165656 : Quindi se rinnova Mbappè c’è speranza anche per Dybala ?? - Alessan02694862 : C’è chi rinnova #Mbappe e c’è chi rinnova Bernardeschi…????????? - oscarvalle1984 : RT @MatthijsPog: Se Mbappé rinnova con il PSG è perché Cristiano arriva a Parigi. Si farà 2 anni e poi lascerà Parigi. Credo che il sogno d… - MatthijsPog : Se Mbappé rinnova con il PSG è perché Cristiano arriva a Parigi. Si farà 2 anni e poi lascerà Parigi. Credo che il… -

Cordoba non: Milan e Roma in agguato Mourinho © LaPresseL'offerta economica presentata è lontana da quelle che il 16enne ha ricevuto dalle altre squadre interessate ed allora servirà venirsi ...... evidentemente intenzionato anche a capire quanto potrebbe ridursi il suo spazio in caso di arrivo diin estate. Il nuovo Milan La notizia del momento è che Asensio ha cambiato procuratore, ...