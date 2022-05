MAURIZIO COSTANZO SHOW | BONOLIS HA CAPITO TUTTO E HA SORRISO FATELO ANCHE VOI

(Di giovedì 5 maggio 2022) La tele-rissa alha fatto parlare l’Italia. Da una parte Giampiero Mughini, dall’altra Vittorio Sgarbi. E da una parte chi si è goduto lofacendosi una risata, dall’altra chi si è inalberato.preparato e studiato a tavolino, vergogna Canale 5, così si è letto sul web, oltre ad attacchi spiacevoli e personali a. Chi segue BubinoBlog, sa il dispiacere nel leggere commenti vergognosi contro le persone più adulte, dai “vecchi rintronati” fissi su un canale così come alle offese – la critica è un’altra cosa – ai conduttori più anziani. Nel passato, chi aveva più anni era la guida, l’esempio, colui che aveva il rispetto perché per esperienza ne sapeva di più. Oggi va al contrario. L’anziano va emarginato, non conta niente, ...

