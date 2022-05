Masters 1000 Madrid 2022 | Rafael Nadal si salva da campione e vola ai quarti di finale Sconfitto Goffin in tre set

(Di giovedì 5 maggio 2022) Con il cuore e con la testa.la spunta negli ottavi dideldi. Sulla terra rossa spagnola, il Manolo Santana Stadium è una bolgia e Rafa si è esibito in un altro dei suoi spettacoli contro il belga David. La vittoria per 6-3 5-7 7-6 (9) ha in sé tante cose: i due match-point sprecati nel secondo set dal padrone di casa, ma poi quattro annullati nel tie-break del terzo. Tre ore e 10 minuti di lotta, trovando nelle palle corte la soluzione. Vittoria 1050 in carriera e qualificazione aididove affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e il britannico Cameron Norrie. PRIMO SET – Avvio all’insegna dell’assestamento per Rafa, che parte un po’ con il freno a mano tirato, ...

L' Italia abbandona ildi Madrid : Jannik Sinner eliminato da Auger - Aliassime , Lorenzo Musetti ritirato per infortunio dopo un set perso contro Zverev . E di un'altra assenza approfitta Djokovic , passato ai ...Lo scozzese Andy Murray si è ritirato prima della sfida contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneoAtp di Madrid . Il campione britannico, come comunicato dal torneo spagnolo, si è ritirato per un malessere non ancora specificato. In questo modo Djokovic accede ai quarti di finale del ... Jannik Sinner lascia negli ottavi il torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, eliminato in due set (6-1, 6-2) dal canadese Felix Auger-Aliassime, n.10 del ranking. Non c'è stata praticamente ...Sul 5 a 2 il canadese poi teneva facilmente il turno di servizio (a 0) e portava a casa la partita per 6 a 2 Dopo il ritiro di Lorenzo Musetti, Jannik Sinner è stato sconfitto in maniera netta negli o ...