Live Calciomercato | Inter, idea Schouten come vice Brozovic, la situazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Inter, si cerca un vice BrozovicL’Inter per la prossima stagione dovrà cercare un vice Brozovic da inserire nella rosa di Inzaghi. Tre i nomi valutati dalla società per l’estate. Il primo della... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 5 maggio 2022), si cerca unL’per la prossima stagione dovrà cercare unda inserire nella rosa di Inzaghi. Tre i nomi valutati dalla società per l’estate. Il primo della...

Advertising

gilnar76 : Calciomercato #Milan LIVE: Milinkovic regalo scudetto? #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - LALAZIOMIA : Juve, Allegri: 'Domani miglior squadra possibile, out Danilo e Pellegrini. Orsato il migliore, Inter la più forte' - AnthonyACM7 : RT @cmdotcom: La #Fiorentina batte 1-0 l'#Atalanta e vince la sua quarta #CoppaItaliaPrimavera di fila. #Corradini manda in trionfo #Aquila… - cmdotcom : La #Fiorentina batte 1-0 l'#Atalanta e vince la sua quarta #CoppaItaliaPrimavera di fila. #Corradini manda in trion… - cmdotcom : La #Fiorentina batte 1-0 l'#Atalanta e vince la sua quarta #CoppaItaliaPrimavera di fila. #Corradini manda in trion… -