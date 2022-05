Kim Cattrall: «Ho amato Samantha. Ma è stato giusto dire no» (Di giovedì 5 maggio 2022) L'attrice, celebre per il suo ruolo in Sex and the City, parla per la prima volta dell’assenza nel reboot And Just Like That: «Non mi è mai stato chiesto di farne parte, avevo già espresso le mie intenzioni dopo il secondo film». E sul rapporto con le co-protagoniste della serie: «Sono colleghe, non amiche» Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 maggio 2022) L'attrice, celebre per il suo ruolo in Sex and the City, parla per la prima volta dell’assenza nel reboot And Just Like That: «Non mi è maichiesto di farne parte, avevo già espresso le mie intenzioni dopo il secondo film». E sul rapporto con le co-protagoniste della serie: «Sono colleghe, non amiche»

