Isabella Rauti (FdI): «Draghi venga a riferire alle Camere sul terzo invio di armi all'Ucraina»

«Dopo il mandato che il Parlamento ha dato al governo per l'invio di armi in Ucraina e l'approvazione di due relativi decreti, Fratelli d'Italia ritiene opportuno che il presidente Draghi venga a riferire alle Camere». A dirlo è la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, capogruppo in Commissione Difesa, nel corso dell'audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato. «Un'informativa al Parlamento – prosegue Rauti – che diventa ancora più urgente in considerazione di un terzo invio di armi, ipotesi che in questi ultimi giorni sta agitando le stesse forze di maggioranza del governo».

