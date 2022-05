Iperafflusso Cardarelli | De Luca | “Problema strutturale” Longo | “Forte criticità”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Ildel funzionamento dei pronto soccorsi è, e non si risolve aprendone di nuovi. Bisogna fare funzionare la medicina territoriale, ed evitare che vadano tutti al pronto soccorso del ‘”. Così il presidente della Giunta regionale Vincenzo Derispondendo alla domanda di un giornalista sulle dimissioni per protesta dii un gruppo di medici dell’ ospedale “”. “Il pronto soccorso del Policlinico – ha aggiunto De– non si può aprire domani mattina. Semmai bisogna aprire quello del Monaldi, dove abbiamo nove sale operatorie, e questo dovrebbe avvenire più rapidamente” “Ilè anche quello di evitare che vadano tutti al pronto soccorso del ‘’ – ha proseguito ...

