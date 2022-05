“I giocatori del Real esaltano Ancelotti | il migliore del mondo” | De Laurentiis lo fece ‘cacciare dai tifosi’

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 5 maggio 2022) Carloviene esaltato daidelMadrid, già nel match di semifinale con il City si è visto il rapporto che un giocatore come Marcelo ha con il tecnico italiano. Ma in generale da Cingurito Tv, vengono esaltate le qualità dell’allenatore di Reggiolo. “IdelMadrid sono convinti di avere il miglior allenatore del. Questa partita ha dimostrato che lo è, perché in questa Champions League ha fatto fuori club come Psg, Chelsea e Manchester City“. Ma suviene detto anche che “Vinicius è passato da oggetto misterioso a fondamentale con il tecnico italiano. Modric sembra avere 25 anni, così come Benzema. Sono tutti in una condizione fisica ottima, merito die del suo staff, col preparatore Pintus, ...