Fisco | Meloni | soluzione trovata? Aspetto di vedere i testi

(Di giovedì 5 maggio 2022) "Se vero è bella notizia, è battaglia di FdI" "Saprò commentare quando leggerò i. Per la verità, però, il governo è dall'inizio che dice che non si aumenteranno le tasse. A me interessa quello ...

Advertising

iconanews : Fisco: Meloni, riforma è patrimoniale mascherata di Letta - Robybg72 : @FratellidItalia Quindi chi non ha pagato le tasse, evadendo il fisco, l'avrebbe fatta franca fregando chi invece l… - serenel14278447 : Fisco: Meloni, patrimoniale saltata? Spero sia - TELADOIOLANIUS : #Meloni : 'Stanno facendo adesso la revisione del catasto per poi costringere il prossimo governo ad aumentare le t… - giornaleradiofm : Fisco: Meloni, patrimoniale saltata? Spero sia vero -

Agenzia ANSA

"La riforma del catasto altro non è che la patrimoniale mascherata che voleva Enrico Letta, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, arrivando al Beauty Village della Milano Beauty Week. .Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, rispondendo ad una domanda sull'annuncio di una soluzione sul catasto fatto dal centrodestra di governo." È una battaglia che Fratelli d'... Fisco: Meloni, patrimoniale saltata Spero sia vero - Ultima Ora Milano, 5 mag. (askanews) - 'Se vero è bella notizia, è battaglia di FdI' 'Saprò commentare quando leggerò i testi. Per la verità, però, il ..."La riforma del catasto altro non è che la patrimoniale mascherata che voleva Enrico Letta, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Beauty Villa ...