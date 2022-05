Fisco: Meloni, patrimoniale saltata? Spero sia vero (Di giovedì 5 maggio 2022) "Spero sia vero, sarebbe un'ottima notizia": la leader di Fdi, Giorgia Meloni, oggi a Como per la conferenza stampa del candidato sindaco Giordano Molteni, commenta così il fatto che la patrimoniale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "sia, sarebbe un'ottima notizia": la leader di Fdi, Giorgia, oggi a Como per la conferenza stampa del candidato sindaco Giordano Molteni, commenta così il fatto che la...

