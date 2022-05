Festeggiamenti di San Michele, a Foglianise arrivano i Trementisti (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFoglianise (Bn) – In un clima di auspicato “Rinascimento” si riaccendono i comitati e le feste popolari: ripartono finalmente le feste di Piazza. La piazza, il luogo dei balli, della musica, delle bancarelle, delle luminarie scintillanti, un luogo di incontro e socialità che tale è sempre stato ma che un bambino di 5 anni, nel 2022, non sa ancora di cosa si tratti. I Trementisti, in quanto principali interpreti della “festa identitaria del sud Italia”, hanno lavorato negli ultimi mesi per alimentare questo desiderio di rinascita post covid e hanno realizzato un nuovo tour con nuove inedite canzoni: il “Sud Addosso Tour 2022”. Dopo il favoloso esordio stagionale del Primo Maggio a Frasso Telesino, i Trementisti invitano tutti ad un nuovo importante appuntamento, il giorno 8 maggio a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – In un clima di auspicato “Rinascimento” si riaccendono i comitati e le feste popolari: ripartono finalmente le feste di Piazza. La piazza, il luogo dei balli, della musica, delle bancarelle, delle luminarie scintillanti, un luogo di incontro e socialità che tale è sempre stato ma che un bambino di 5 anni, nel 2022, non sa ancora di cosa si tratti. I, in quanto principali interpreti della “festa identitaria del sud Italia”, hanno lavorato negli ultimi mesi per alimentare questo desiderio di rinascita post covid e hanno realizzato un nuovo tour con nuove inedite canzoni: il “Sud Addosso Tour 2022”. Dopo il favoloso esordio stagionale del Primo Maggio a Frasso Telesino, iinvitano tutti ad un nuovo importante appuntamento, il giorno 8 maggio a ...

