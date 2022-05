Embargo alla Russia | il no di Orban spacca l’Europa

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’Ungheria metterà il veto all’sul petrolio russo contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, che ha definito “inaccettabile” la proposta di Bruxelles.domanda di un giornalista della Bbc che gli ha chiesto se il suo Paese eserciterà il diritto di veto, il portavoce ha replicato: “Sì,fine bisogna ricordare come funziona l’Ue, la proposta arriva da Bruxelles, che è il centro amministrativo, burocratico dell’Unione Europea, non dei Paesi membri”. Secondo Kovacs, l’Ue “sa esattamente che quello che sta proponendo va contro gli interessi ungheresi, va contro possibilità che sia fattibile e che se noi lo facciamo manderemo completamente in rovina l’economia ungherese”. Kiev: “Chi si oppone è complice di Mosca” Chi, tra i Paesi ...

Il giornale ucraino ricorda come il primo febbraio Viktor Orban sia andato a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Proprio ieri l'Ungheria ha ribadito la sua contrarietà a imporre un embargo a livello ...