Draghi parli chiaro | Conte a raffica sulle armi all' Ucraina | riferisca in Parlamento

"Si parla molto di armi, noi siamo contrari come Movimento 5 Stelle all'invio di armi sempre più letali e che possano aggravare l'escalation militare." È questo il mantra di Giuseppe Conte in queste settimane, ripetuto ogni qualvolta si sia espresso sul conflitto in corso in Ucraina, invasa dalle truppe russe di Vladimir Putin. Durante la puntata di giovedì 5 maggio di Dritto e Rovescio, il talk show politico in onda su Rete4, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito la posizione già espressa in precedenza ma ha anche sottolineato l'importanza dell'Italia sullo scacchiere internazionale. Secondo Conte, urge definire l'indirizzo politico del nostro Paese: "Abbiamo bisogno di avere un indirizzo politico, questo è il vero tema. L'Italia sta partecipando nel quadro di alleanze agli aiuti ma ...

